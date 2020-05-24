Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Medya patronu Acun Ilıcalı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ziyaretçilerin gidemediği Darülaceze sakinlerine sürpriz yaptı ve bir kamyonu dolduran bin kutu çikolata gönderdi.

Ilıcalı, koronavirüs salgını nedeniyle bu bayramı ziyaretçi olmadan geçirecek olan Darülaceze sakinleri ve çalışanları için, bin adet çikolata gönderdi. Çikolataları kurum adına Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci teslim aldı.

"HÜZÜNLÜ BİR BAYRAM GEÇİRMEMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Darülaceze sakinlerinin her bayram gelen binlerce ziyaretçiye alıştığını ifade eden Cebeci, "Böyle bir hadise olmasa, her bayram olduğu gibi 3 günlük bayram süresinde en az 3-4 bin insan gelirdi Darülaceze'ye ziyarete. Böyle alışmış bir sakin kitlemiz var. O bakımdan, burada bugün onların başlarını önlerine eğmeme, hüzünlü bir bayram geçirmemeleri açısından elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gördüğünüz üzere kamyon ile çikolata gelmiş. İnşallah bir burukluk hissetmeden bayramı bugün, burada yaşamış olacağız. Darülaceze'de biliyorsunuz 30 bin metrekare alan var. Burada inşallah sakinlerimizin hiçbirinin başının öne eğik olmadığını göreceğiz. Mutlu ve huzurlular. Farklı kesimlerden bayram hediyeleri geliyor hem sakinlerimize, hem çalışanlarımıza onları dağıtıyoruz. Güzel bir bayram olacak. Temennimiz o ki, en kısa zamanda bu sosyal mesafeden, maskelerden kurtulalım. Bundan sonra tabii daha kurallara, kaidelere uyarak yaşamayı da öğreneceğiz" dedi.