Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı: İlişkisinin başladığı gün, nafaka almayı bıraktı

Acun Ilıcalı, verdiği bir röportajda eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Subaşı'nın son dönemde özel hayatında yaşadığı sorunlara karşı her zaman yanında olduğunu belirten Ilıcalı, "Şeyma'yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim. Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana şu an paraya ihtiyacım yok dedi." ifadelerini kullandı.