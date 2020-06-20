Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Bodrum'da Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftini evlerinde ziyaret etti. Misafirliğe küçük sarı renkli nostaljik aracıyla giden Ilıcalı, o anların fotoğraflarını ve videosunu Instagram'dan paylaştı.
20.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:18
Televizyon ve eğlence dünyasının iki dev ismi bugün bir aradaydı. Acun Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz'ı ziyaret etti.
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret etti. Ünlü televizyoncu Yılmaz'la nostaljik araçların önünde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Acun Ilıcalı daha sonra küçük sarı renkli aracına binerek evine doğru yola çıktı.