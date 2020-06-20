Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
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Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Bodrum'da Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftini evlerinde ziyaret etti. Misafirliğe küçük sarı renkli nostaljik aracıyla giden Ilıcalı, o anların fotoğraflarını ve videosunu Instagram'dan paylaştı.

20.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:18

Televizyon ve eğlence dünyasının iki dev ismi bugün bir aradaydı. Acun Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz'ı ziyaret etti.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret etti. Ünlü televizyoncu Yılmaz'la nostaljik araçların önünde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Acun Ilıcalı daha sonra küçük sarı renkli aracına binerek evine doğru yola çıktı.

ACUN ILICALI'NIN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR

Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
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