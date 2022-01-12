Acun Ilıcalı canlı yayın yaptı! Merakla beklenen Survivor All Star'dan ilk görüntüler geldi

Uzun bir süredir beklenen Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Yarışmacılar, temmuz ayına kadar devam edecek olan yarışmada kıyasıya mücadele edecek. Yarışmanın çekimleri ise dün Dominik'te başladı.

YARIŞMACILARA TEK TEK SÖZ HAKKI VERDİ

Çekimler için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı da Instagram hesabından canlı yayın açtı. İlk oyun öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarını gösteren Ilıcalı'nın yayınını binlerce kişi izledi. Tek tek konuşma yapan yarışmacılar, sevenlerine seslenerek destek istedi ve heyecanlarını paylaştı.

NİSA KORONAYA YAKALANDI

Survivor All Star kadrosunda yer alan Nisa Bölükbaşı'nın oyun öncesi yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bölükbaşı karantinaya alınırken onun yerine de yedeklerden Yağmur Banda geldi.

SURVIVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Survivor All Star 2022'nin ünlüler takımında Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yarışacak.

Gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Ocak yer alıyor.

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