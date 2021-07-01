Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya alışveriş turunda
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya alışveriş turunda

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya alışveriş turunda
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Nişantaşı'nda Snob Magazin objektifine takıldı. Alışveriş turunda görüntülenen Altunkaya'nın iddialı giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olmaya başlamıştı.

2 yıldır Ilıcalı ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, dün Nişantaşı'ndaydı.

Telefon görüşmesi yapan Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ya olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI GİZLİ TUTUYOR

Sosyal medya hesaplarını kapalı tutarak özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren Ayça Çağla Altunkaya, tatil dönüşü kadın arkadaşıyla birlikte soluğu Nişantaşı'nda aldı.

Altunkaya'nın alışveriş stili dikkat çekti.

Utangaç tavırlar sergileyen Altunkaya'nın şıklığı gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

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