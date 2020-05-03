Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum

Acun Ilıcalı, Survivor ünlüler takımında yarışan Ersin Korkut'un köpeğinin öldüğünü ve bunu Ersin'e nasıl haber vereceklerini bilemediğini söyledi.