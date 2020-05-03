Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
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Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
03.05.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:16

Acun Ilıcalı, Survivor ünlüler takımında yarışan Ersin Korkut'un köpeğinin öldüğünü ve bunu Ersin'e nasıl haber vereceklerini bilemediğini söyledi.

Acun Ilıcalı, Instagram'dan canlı yayın yapıp ünlüler takımından Survivor Ersin Korkut'un köpeği Mes hakkında birtakım açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında salı günü konsey toplantısında ünlüler takımından Survivor Ersin'e köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek.

ERSİN'İN AİLESİNDEN TALEP GELDİ

Acun Ilıcalı, "Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. Köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz" dedi.

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
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