Activision Blizzard oyunları nelerdir? sorusu ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından gündem oldu. Peki, Activision Blizzard oyunları nelerdir? Activision Blizzard nedir? Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldı mı? İşte detaylar...

Microsof, Activision Blizzard'ı satın almaya hazırlanıyor. 68.7 milyar dolarlık satın alımın gerçekleşmesi halinde Microsoft tarihi boyunca yaptığı en pahalı anlaşmayı imzalamış olacak. Peki, Activision Blizzard oyunları nelerdir? Activision Blizzard nedir? Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldı mı? Detaylar haberimizde...

ACTIVISION BLIZZARD OYUNLARI NELERDİR?

World of Warcraft

Overwatch

Hearthstone

Diablo III

Diablo II

Heroes of the Storm

Starcraft II: Wings of Liberty

World of Warcraft: Shadowlands

World of Warcraft: The Burning Crusade

StarCraft

Warcraft III: Reign of Chaos

Diablo

Diablo IV

Warcraft III: Reforged

Diablo Immortal

Blackthrorne

The Lost Vikings

Blizzard Arcade Collection

Rock n' Roll Racing

Diablo II: Lord of Destruction

Warcraft II: Tides of Darkness

RPM Racing

Diablo III: Reaper of Souls

Warcraft III: The Frozen Throne

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Warcraft II: Beyond the Dark Portal

World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Warcraft: Orcs & Humans

StarCraft II: Legacy of the Void

World of Warcraft: Mists of Pandaria

Starcraft II: Heart of the Swarm

Justice League Task Force

The Death and Return of Superman

StarCraft: Remastered

World of Warcraft: Cataclysm

Warcraft Adventures: Lord of the Clans

StarCraft: Ghost

World of Warcraft: Warlords of Draenor

World of Warcraf: Legion

Diablo III: Rise of the Necromancer

Titan

Starcraft II: Nova Covert Ops

Starcraft Brood War

Call of Duty: Black Ops II

Diablo: Hellfire

Word of Warcraft Trading Card Game

The Witchwood

StarCraft: Insurrection

ACTIVISION BLIZZARD NEDİR?

Activision Blizzard Anonim Şirketi, Fransa kaynaklı bir Amerikalı bilgisayar oyunu geliştiricisi ve yayımcısı, çoğunluğu Fransız Vivendi holding'e aittir. Şirket, Activision ve Vivendi Games'in birleşmesi sonucu oluşturulmuş ve bu birleşme 2 Aralık 2007'de duyurulmuştur.

MICROSOFT ACTIVISION BLIZZARD'I SATIN ALDI MI?

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bugün 3 milyar insanın aktif olarak oyun oynadığı ve oyunun artık en hızlı büyüyen eğlence biçimi olduğu bildirildi.

Microsoft'un oyun geliştirmede ve etkileşimli eğlence içeriğinde "lider" Activision Blizzard'ı satın almayı planladığı belirtilen açıklamada, söz konusu satın almanın Microsoft'un oyun sektöründeki büyümesini hızlandıracağı kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, söz konusu satın almanın Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getireceği belirtildi.

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