Activision Blizzard oyunları nelerdir? Activision Blizzard nedir? Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldı mı?
Activision Blizzard oyunları nelerdir? sorusu ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından gündem oldu. Peki, Activision Blizzard oyunları nelerdir? Activision Blizzard nedir? Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldı mı? İşte detaylar...
Microsof, Activision Blizzard'ı satın almaya hazırlanıyor. 68.7 milyar dolarlık satın alımın gerçekleşmesi halinde Microsoft tarihi boyunca yaptığı en pahalı anlaşmayı imzalamış olacak. Peki, Activision Blizzard oyunları nelerdir? Activision Blizzard nedir? Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldı mı? Detaylar haberimizde...
- World of Warcraft
- Overwatch
- Hearthstone
- Diablo III
- Diablo II
- Heroes of the Storm
- Starcraft II: Wings of Liberty
- World of Warcraft: Shadowlands
- World of Warcraft: The Burning Crusade
- StarCraft
- Warcraft III: Reign of Chaos
- Diablo
- Diablo IV
- Warcraft III: Reforged
- Diablo Immortal
- Blackthrorne
- The Lost Vikings
- Blizzard Arcade Collection
- Rock n' Roll Racing
- Diablo II: Lord of Destruction
- Warcraft II: Tides of Darkness
- RPM Racing
- Diablo III: Reaper of Souls
- Warcraft III: The Frozen Throne
- World of Warcraft: Battle for Azeroth
- Warcraft II: Beyond the Dark Portal
- World of Warcraft: Wrath of the Lich King
- Warcraft: Orcs & Humans
- StarCraft II: Legacy of the Void
- World of Warcraft: Mists of Pandaria
- Starcraft II: Heart of the Swarm
- Justice League Task Force
- The Death and Return of Superman
- StarCraft: Remastered
- World of Warcraft: Cataclysm
- Warcraft Adventures: Lord of the Clans
- StarCraft: Ghost
- World of Warcraft: Warlords of Draenor
- World of Warcraf: Legion
- Diablo III: Rise of the Necromancer
- Titan
- Starcraft II: Nova Covert Ops
- Starcraft Brood War
- Call of Duty: Black Ops II
- Diablo: Hellfire
- Word of Warcraft Trading Card Game
- The Witchwood
- StarCraft: Insurrection
Activision Blizzard Anonim Şirketi, Fransa kaynaklı bir Amerikalı bilgisayar oyunu geliştiricisi ve yayımcısı, çoğunluğu Fransız Vivendi holding'e aittir. Şirket, Activision ve Vivendi Games'in birleşmesi sonucu oluşturulmuş ve bu birleşme 2 Aralık 2007'de duyurulmuştur.
ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, bugün 3 milyar insanın aktif olarak oyun oynadığı ve oyunun artık en hızlı büyüyen eğlence biçimi olduğu bildirildi.
Microsoft'un oyun geliştirmede ve etkileşimli eğlence içeriğinde "lider" Activision Blizzard'ı satın almayı planladığı belirtilen açıklamada, söz konusu satın almanın Microsoft'un oyun sektöründeki büyümesini hızlandıracağı kaydedildi.
Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.
Şirketin açıklamasında, söz konusu satın almanın Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getireceği belirtildi.