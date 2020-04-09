Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
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İstanbul, Güncel

Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Son dakika: Çocuklarının aç olduğunu ve bu yüzden sokağa çıkarak çöp topladığını ve dilendiğini söyleyen vatandaşın videosunu "Geber" diyerek Twitter'dan paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay görevden alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

09.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:55

Koronavirüs salgınının olduğu şu günlerde vatandaşlara evde kalınması çağrısı yapılırken ekonomik anlamda zor durumda olanlar ise mecburen dışarıya çıkıp ekmek parası için mücadele veriyor. O vatandaşlardan birine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarından biri akıl almaz bir tepki gösterdi.

"GEBER"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım? Şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum" diyen bir vatandaşın videosunu paylaşıp "Geber" yazdı. Bu paylaşım Twitter'da tepki toplarken Noğay daha sonra geri adım atıp paylaşımı sildi.

'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' paylaşımı yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu gelişmelerin ardından harekete geçip bir açıklama yaptı. Nail Noğay'ın görevden alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

"KİMSE SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.

"GÖREVDEN ALINMIŞTIR"

Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' paylaşımı yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Haberin Videosu:

' Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
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