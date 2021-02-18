Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın belediyeye borç para verdiği iddiası
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Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın belediyeye borç para verdiği iddiası

18.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:41
Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın belediyeye borç para verdiği iddiası

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanınca borç para verdiği ve daha sonra emanet parayı tahsil ettiği iddia edilmişti. İddiaları doğrulayan Başkan Şevkan, konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Personel için borç vermek suçsa, bu suçu gerektiğinde yine işlerim" dedi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanınca borç para verdiği ve daha sonra emanet parayı tahsil ettiği ileri sürüldü.

Olay, belediye meclis üyeleri Ertan Başkan ve Zuhal Demir'in şerh koyduğu Denetim Komisyonu Raporuyla gündeme geldi. Acıpayam Belediyesinde personel maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanması üzere AK Partili Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın 2018 Mayıs ayında 50 bin TL, 2018 Kasım ayında 90 bin TL ve 2019 yılı Mart ayında ise 50 bin TL olmak üzere 190 bin TL borç para verdiği, 'Emanetler Hesabı' üzerinden kişisel olarak yazdığı dilekçeyle de geri talep ederek tahsilini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İDDİALARI KABUL ETTİ

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ise, verdiği 190 bin lira borçla ilgili yaptığı açıklamada, bunu yaparken suç olup olmadığını düşünmediğini, düşündüğü tek şeyin asgari ücretle evine ekmek götüren personelin maaşını alabilmesi olduğunu belirtti.

''PERSONEL İÇİN YAPTIM''

Belediye meclisinden izin almadan kredi çekmek gibi bir işlem yapmadığını kaydeden Şevkan, gerçekleşen işlem hakkında, "Bankada param vardı. Asgari ücretle çalışan emekçi kardeşlerimizin parasız kalmaması için bankada duracağına onların maaş ödemesinde kullanılsın diye verdim. Geriye de 1,5 yıl sonra aldım. Böyle bir şeyin suç olabileceğini hiç düşünmedim. Emekçilerimiz benim kardeşim. Yarın ihtiyaç duyulursa yine borç veririm. Personel için borç vermek suçsa, bu suçu gerektiğinde yine işlerim" dedi.

Doğruluk Kontrolü
Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın belediyeye borç para verdiği iddiası
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Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanınca borç para verdiği ve daha sonra emanet parayı tahsil ettiği iddia edilmişti.

Başkan Şevkan, konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Personel için borç vermek suçsa, gerektiğinde yine işlerim'' dedi.

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