Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
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Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilden inen şahıs, genç kadını aracına bindirmeye çalıştı. Şahıs, araca binmek istemeyen genç kadının yüzüne üst üste yumruk attı. Şahıs, çevredekilerin bakışları arasında yere düşen kadına tekmeler savurdu.

Kuşadası'nda eski Cuma pazarı kavşağında bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs yol yürüyen kadını otomobiline bindirmeye çalıştı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

Şahıs, otomobile binmeyi reddeden kadına, çevredekilerin bakışları arasında şiddet gösterdi. Talihsiz kadının yüzüne defalarca yumruk savuran adam, yere düşen kadına bu kez de tekme atmaya başladı.

Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Servet Uzun
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