Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü

Manavgat'taki yangında çiftliği son anda yanmaktan kurtulan ve yangının ardından felç geçirdiğini belirten manken Tuğba Özay, bugün İstanbul'da bir açılışta görüntülenmesi nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Özay, kendisini eleştirenlere çektiği video ile yanıt verdi. Sinirden elleri titrediği görülen Özay, olumsuz yorumlara ateş püskürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, yüzlerce ev ve çok sayıda canlı zarar gördü. Bir anda büyüyen yangınların tehdit ettiği yerlerden biri de manken Tuğba Özay'ın çiftliğinin bulunduğu bölge oldu.

ÇİFTLİĞİ KIL PAYI KURTULDU

Özay, çiftliğinin yanma tehlikesinin ardından çektiği videoda, felç geçirdiğini ve ardından hastaneye kaldırıldığını aktardı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, alevler Özay'ın çiftliğini kıl payı sıyırarak çiftliğe zarar vermedi. Çiftliğinin yangından kurtulmasının ardından rahat bir nefes alan Özay, bugün İstanbul'da bir açılışta görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ ALDI

Özay, yangının etkileri sürerken açılışa katılması nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Özay'ın yaşananları bu kadar çabuk unutmasını yanlış olarak değerlendirdi. Özay'dan da hakkındaki eleştirilere yanıt kısa sürede geldi.

"BANA İFTİRA ATANLAR O ATEŞLERDE YANSINLAR"

Özay, kendisine iftira atıldığını belirterek şunları söyledi:

İlk olarak Hera ve Herkül'ü alarak çiftliği derhal boşaltmalarını söyledim. Ben hiçbir zaman kendi malımı ve mülkümü düşünmedim. Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Bana iftira atmayın yeter. Yeter benim bir canım var. Kimseden de korkum yok. Yettiniz, çiftliğim yanmadı diye mi ben suçluyum.