Acılı ezme tarifi nedir, acılı ezme nasıl yapılır?

İçeriğinde bulunan taze sebzeler, baharatlar ve zeytinyağı ile hem ferahlatıcı hem de iştah açıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yazımızda evde kolayca hazırlayabileceğiniz, lokantalardaki kadar lezzetli bir acılı ezme tarifini bulabilirsiniz.

ACILI EZME NEDİR?

Acılı ezme, genellikle Antep ve çevresinde sıkça tüketilen, domates, biber ve çeşitli baharatlarla yapılan, acılı bir meze türüdür. "Ezme" adını, içeriğindeki malzemelerin bıçakla incecik doğranıp ezilerek hazırlanmasından alır. Klasik tarifte kullanılan taze malzemelerin yanı sıra, yöresel olarak nar ekşisi, sumak ve ceviz gibi malzemelerle de zenginleştirilebilir.

MALZEMELER

Acılı ezme yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve kolay temin edilebilir ürünlerdir:

• 3 adet orta boy domates (kabukları soyulmuş)

• 2 adet yeşil sivri biber

• 1 adet kırmızı kapya biber

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 1 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

• 2 yemek kaşığı nar ekşisi

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı pul biber

• 1 çay kaşığı isot (isteğe bağlı ama tavsiye edilir)

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı sumak (isteğe bağlı)

• Yarım demet maydanoz

• Limon suyu (isteğe bağlı olarak tazelik katması için)

ACILI EZME NASIL YAPILIR?

Lezzetli ve lokanta usulü bir acılı ezme hazırlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. MALZEMELERİN HAZIRLANMASI

Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun. Bunun için domatesleri birkaç saniye sıcak suda bekletip sonra soğuk suya alarak kolayca soyabilirsiniz. Soğan, biberler ve sarımsak da ayıklanarak yıkanır. Maydanoz saplarından ayrılır ve iyice kurutulur.

2. İNCE DOĞRAMA SANATI

Acılı ezmenin en önemli püf noktalarından biri, malzemelerin incecik doğranmasıdır. Bu meze, rondo yerine bıçakla doğranarak hazırlanmalıdır. Bu sayede hem sulanmaz hem de lezzet daha dengeli yayılır. Tüm malzemeler mümkün olan en küçük boyutta doğranmalı ve iyice ezilmelidir.

3. BAHARATLANDIRMA VE HARMANLAMA

Doğranmış domates, biber, soğan ve sarımsağı derin bir kaseye alın. Üzerine domates ve biber salçasını, nar ekşisini, limon suyunu ve zeytinyağını ekleyin. Pul biber, isot, tuz ve sumakla baharatlandırın. Ardından ince doğranmış maydanozu da ilave ederek tüm malzemeleri tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

SERVİS ÖNERİLERİ

Acılı ezme, genellikle meze tabağında yer alır. Ama sadece kebapla sınırlı değildir:

• Izgara tavuk veya et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz.

• Kahvaltılarda taze ekmekle birlikte sunulabilir.

• Lavaş veya pide ile dürüm içinde farklı tatlar yakalayabilirsiniz.

• Dilerseniz içine ceviz ilavesiyle çıtır bir doku da kazandırabilirsiniz.

Servis etmeden önce buzdolabında 15-20 dakika bekletmeniz, lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayacaktır. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek sunumunuzu şıklaştırabilirsiniz.

ACILI EZME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Rondo kullanmayın: Kolaylık açısından robot tercih edilse de, acılı ezmenin özünü kaybettirir. Elle doğranmış ezme daha diri ve doğal olur.

• Taze malzeme şart: Ezmede kullanılan sebzeler ne kadar taze olursa lezzeti o kadar iyi olur. Domatesler sulu ve olgun, biberler canlı olmalıdır.

• Isot tercihi: Antep usulü lezzet için isot mutlaka eklenmeli. Isotun verdiği dumanlı tat, mezeye ayrı bir karakter kazandırır.

• Salça dengesi: Fazla salça kullanımı ezmenin tadını bastırabilir. Ölçüyü iyi ayarlamak gerekir.

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ BİR SEÇENEK

Acılı ezme, düşük kalorili bir meze olmasıyla da dikkat çeker. İçeriğindeki sebzeler ve zeytinyağı sayesinde lif ve vitamin açısından zengindir. Ancak acı seviyesi kişiye göre değişebileceği için, özellikle mide hassasiyeti olanların dikkatli tüketmesi tavsiye edilir.