Acılı babanın "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat ettiği genç, arkadaşıyla birlikte topraga verildi

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Bünyamin Topbaş(17) ve Mustafa Sarı (18) son yolculuklarına memleketlerinde uğurlandı.

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Bünyamin Topbaş(17) ve Mustafa Sarı (18) son yolculuklarına memleketlerinde uğurlandı.

Kaza dün saat 11.25 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolunun Aliköy kavşağında meydana geldi. Eğirdir istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Emre Kırmızı'nın idaresindeki 42 AGZ 854 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Aliköy istikametinden gelen ve plakası olmayan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsü öğrenilemeyen motosikletteki Bünyamin Topbaş ve Mustafa Sarı yola savruldu. Kazada Bünyamin Topbaş olay yerinde, Mustafa Sarı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Emre Kırmızı jandarma tarafından gözaltına alındı.

"Oğlum bu, beni dinlemedi""

Kazanın ardından olay yerine gelen Bünyamin Topbaş'ın babası Mehmet Topbaş, gözyaşı döktü. Oğlunun cenazesini yerde yatarken gören acılı baba, "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti. Mehmet Topbaş'ı jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Birlikte uğurlandılar

Otopsi işlemleri tamamlanan Bünyamin Topbaş ve Mustafa Sarı'nın cenazeleri bugün cenaze namazı için memleketleri Sav beldesine getirildi. 2 genç arkadaş, son yolculuklarına Dalboyunoğlu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından birlikte uğurlandılar. Gençlerin cenaze namazına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Ayrı ayrı kılının cenaze namazının ardından Bünyamin Topbaş ve Mustafa Sarı, aynı mezarlığa defnedildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı