Acılı anneden Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyenlere sert tepki: Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?

HDP il binası önünde nöbet tutan bir anne, tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenlere sert tepki gösterdi. Acılı anne, "Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Diyarbakır'da ve bazı illerde terör örgütü PKK'ya karşı büyük bir başarıyla yürütülen annelerin nöbeti sürüyor.

"BENİM CEYLANIMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE?"

Eli kanlı örgüt PKK tarafından kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine tepki gösterdi. Acılı anne "Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?" dedi.

BAKAN SOYLU GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı annenin haykırışını sosyal medyadan paylaştı. Soylu attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı;

"Demirtaş İttifakına bu haykırış… 'Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istiyorlar! BENİM CEYLANIMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE?'"