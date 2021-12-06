Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu: Doktor beyin sabrına hayran kaldım

Sosyal medya Sakarya Yenikent Hastanesi acil servisinde yaşanan maske tartışmasını konuşuyor. Genç bir kadının cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği kavganın görüntüleri kısa sürede gündeme otururken, doktora yönelik söylemleri nedeniyle videoyu çeken kadın tepkilerin hedefi oldu.

"İNSANLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYORSUN"

Gözünün arkasına lens kaçtığı gerekçesiyle hastanenin acil servisine giden kadın, maske takmadığı için görevli doktor tarafından uyarıldı. İçeride çok sayıda insan olduğunu ve maske takmayarak insanların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle genç kadını kibar bir şekilde uyaran doktor, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

DOKTOR GENÇ KADIN HAKKINDA BEYAZ KOD VERDİ

Cumhuriyet savcısıyla görüştüğünü ve kendisine maske takmaması yönünde izin verildiğini iddia eden kadının sözleri doktoru ikna etmeye yetmezken, genç doktorun beyaz kod vermesiyle güvenlik görevlileri ve polis olaya müdahale etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

Tartışmanın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, çok sayıda kullanıcı yaşanan gerilime ilişkin yorum üstüne yorum yaptı. İşte o tepkilerden bazıları;

- Doktor beyin sabrına hayran kaldım. Kadının çevresindeki herkese sabırlar diliyorum.

- Bu nasıl bir sakinlikle beyaz kod vermek. Gerçekten takdir edilesi.

- Videoyu çeken kişilerin ağır ceza mahkemesinde yargılanması, mümkünse cezai ehliyetlerinin alınması gerekir.

- Beni sinirlendiren tartışmadır. Şöyle tiplere ceza verilmiyor ya en çok ona kızıyorum.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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