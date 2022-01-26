Acil sağlık hizmetleri yoğun kış şartlarında da sürüyor

KONYA (AA) - Konya'da sağlık çalışanları, sert kış şartlarında vatandaşların taleplerine yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yurt genelinde devam kar yağışı, Konya'da da günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Tüm mesailerini hayat kurtarmaya adayan sağlık çalışanları ise zorlu kış şartlarında büyük mücadele veriyor.

UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, yoğun kar yağışının etkilediği coğrafyada paletli ambulanslarla acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlara ulaşmak için adeta zamanla yarışıyor.

Kara yolu güzergahına konuşlanan Konya 112 Acil Servis çalışanları, hava şartlarının geçit vermediği yerde zor durumda kalan vatandaşlar için 7 gün 24 saat kesintisiz mesai yapıyor.

Sahada 3'ü paletli olmak üzere 86 kara ambulansı, 4 UMKE aracı ve 1 helikopter ambulans olmak üzere 93 araçla 24 saat esasına göre hizmet sunuluyor.

Gökçehüyük Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki tansiyon hastası Mustafa Bağcı rahatsızlanınca, 112'yi arayarak acil servis ekiplerinden yardım istedi.

Seydişehir ilçesindeki istasyonda görevli sağlık çalışanları, Bağcı'nın acil müdahaleye ihtiyaç duyduğunu değerlendirerek, zorlu kış koşullarında paletli ambulansla mahalleye hareket etti.

Zamanla yarışan ekipler, zorlu yolculuğun ardından Bağcı'ya ilk müdahalesini evinde yaptı. Tansiyon hastası olduğu bildirilen Bağcı'nın, ekiplerin evdeki müdahalesinin ardından, hastaneye götürülmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Bağcı, sağlık çalışanlarına kısa zamanda çağrıya cevap verdikleri için teşekkür ederek, iklim şartlarının el vermediği zamanda sağlıkçıları evinde gördüğü için şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

İkiz bebek dünyaya getiren kadın Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı

Öte yandan UMKE ekipleri, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan kadının çağrısına cevap vermek için yola çıktı.

Ekipler, kar ve tipiye rağmen ulaştığı evde erken doğum yaparak ikiz bebek dünyaya getiren kadını kontrol amaçlı Konya Şehir Hastanesine götürdü.

Kadının ve bebeklerinin sağlığının iyi olduğu bildirildi.