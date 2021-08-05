Açıköğretim (AÖF) ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2. üniversite kayıtları ne zaman? İkinci üniversite kayıtları ne zaman?

Lisans ya da önlisans sahipleri sınavsız bir şekilde ikinci bir üniversite okuması ve ikinci bir diploma sahibi olması mümkün. Üniversitelerin açılış tarihinin belli olmasının ardından birçok öğrenci sınavsız ikinci üniversite kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Açıköğretim (AÖF) ikinci üniversite kayıtları ne zaman? 2. üniversite kayıtları ne zaman? İkinci üniversite kayıtları ne zaman?