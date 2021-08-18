Açıklamaları ile kendini şirin göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
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Açıklamaları ile kendini şirin göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Pazar günü Kabil'i ele geçirerek Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen Takhar vilayetinde bir kadını burka giymediği için infaz etti. Olaya ait görüntü sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu.

Tüm dünyanın gözü kısa bir süre içerisinde başkent Kabil'e girerek Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'da. Sivil halk canını hiçe sayarak ülkeden kaçmaya çalışırken, Taliban ise verdiği ılımlı mesajlarla vatandaşlarına normal hayata dönmeleri yönünde çağrılar yapıyor.

BURKANIN ZORUNLU OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Taliban yetkilileri, kadınların şeriat kuralları çerçevesinde iş ve eğitim hayatına katılabileceklerini söyledi. Taliban sözcüsü ayrıca kadınların burka giymesinin şart olmadığını ama başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.

Açıklamaları ile kendini şirin göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı

BURKA GİYMEDİĞİ İÇİN BİR KADINI ÖLDÜRDÜLER

Bu gelişmeler yaşanırken ülkenin bazı kesimlerinden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı. Fox News'un haberine göre, Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü. Bu görüntü endişe içerisinde Afganistan'daki gelişmeleri izleyenler tarafından da korkuyla karşılandı.

Açıklamaları ile kendini şirin göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da yayınlanan fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu. Söz konusu infazın Taliban'ın genel af ilan edip, kadınlara yönetime katılmaları çağrısı yaptığı gün olan dün gerçekleştiği öğrenildi.

GENEL AF İLAN ETMİŞLERDİ

Dün Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, kontrollerine geçen Afgan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Afganistan'da herkes için "af" ilan ettiklerini belirterek kadınları yönetime katılmaya davet etmişti.

Hatta Taliban yetkililerinden birisi, kadın bir spikerin sunduğu televizyon programına katılarak röportaj vermişti. Bu yayın, izleyenlere Taliban'ın radikal politikalarında ılımlı bir havanın esmeye başladığını düşündürtmüştü.

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Açıklamaları ile kendini şirin göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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