Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınavı online 2 gün önce sona erdi. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise henüz belli değil. AÖL online sınavı için AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci girişi yapılarak sınava katılınılabilir. Peki, Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınavı online 2 gün önce sona erdi. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise henüz belli değil. AÖL online sınavı için AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci girişi yapılarak sınava katılınılabilir. Peki, Açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar haberimizde...

AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN?

Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL için sınavları 25 Mart – 29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

AÖL SINAVI TARİHLERİ

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.03.2021 (saat 09.30'dan) – 29.03.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmadı ancak eski sınavlar göz önüne alındığında 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart'ta erişime açılmıştı.

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

* Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.

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- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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