Açık Lise kayıtları ne zaman 2022? AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl ve nereden yapılır? 2022 AÖL kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitime devam eden binlerce öğrenciyi ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi kayıtları yakın zaman sonra start alacak. Peki,Açık Lise kayıtları ne zaman 2022? AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt nasıl ve nereden yapılır? 2022 AÖL kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar haberimizde...

AÇIK LİSE AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2022-1 Dönemi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme tarihleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ağustos 2022 - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete Bağlı Kayıt Yenileme başvuru tarihleri: 10 - 14 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden şahsen yapılacak.

AÖL İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.

Bu dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt için yatırılan sınav ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ