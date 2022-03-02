Açık havada maske takmak zorunlu mu? Hangi alanlarda maske takmak zorunlu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen basın toplantısında maske zorunluluğu hakkında bilgi verdi. Maskenin hayatımızdan tamamen çıkmayacağına ve bir süre daha maske ile korunmamız gerektiğine vurgu yapan Bakan Koca, okullarda maske zorunluluğuna açıklık getirdi. Okullarda maske zorunlu mu? Okulda maske takmak zorunlu mu? Okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Detaylar haberimizdedir…

AÇIK HAVADA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklamalara göre, pandemi sürecinde maske zorunluluğu kısmen ortadan kalktığını duyurdu. Açık alanlarda ve riskin az olduğu yerlerde maske takma zorunluluğu ortadan kalktığını açıklayan Bakan Koca, kapalı alanlarda hala maske takma zorunluluğu olduğunu belirtti.

HANGİ ALANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Bugün yapılan basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeye ilişkin yeni kuralları duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını açıklayan Koca, yine de maskenin hayatımızdan tamamen çıkmadığını söyleyerek, "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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