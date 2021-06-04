Açık hava müzesini andıran Manastır Vadisi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor
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Açık hava müzesini andıran Manastır Vadisi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Manastır Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle bir açık hava müzesini andırıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Manastır Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle bir açık hava müzesini andırıyor.

Birçok kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen önemli değerlerden olan Manastır Vadisi, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

İki taraflı yüksek kayaların arasında "Küçük Ihlara Vadisi" görünümündeki Manastır Vadisi'nde, irili ufaklı 50 kaya oyma kilise, şapeller, yeraltı şehri ve 385 yılında Aziz Gregorius Theologos adına inşa ettirilen ve daha sonra camiye dönüştürülen Kilise Cami de yer alıyor.

Turistler, Manastır Vadisi'ndeki 5,5 kilometrelik parkurda, kuş sesleri ve yeşillikler arasında doğa yürüyüşü yapma imkanı buluyor.

"İlçemiz turistlerin cazibe merkezi konumunda"

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, AA muhabirine, ilçenin Kapadokya bölgesinin doğu giriş kapısı olduğunu anımsattı.

İlçenin, içerisinde barındırdığı kültürel özellikleriyle birlikte Kapadokya'nın tamamlayıcı konumunda yer aldığını dile getiren Erciyas, "Bölgemizde Hristiyanlıkla birlikte yaşam başlamış. 4. yüzyılda Aziz Gregorius Theologos'un buraya gelmesiyle birlikte bu bölgede Ortodoksluk mezhebinin ilk fikirleri yaşam alanı bulmuş." dedi.

Manastır Vadisi'nde 50 kaya oyma kilise ve manastırın yer aldığını vurgulayan Erciyas, şöyle konuştu:

"Manastır Vadisini her yıl 150 bin turist ziyaret ediyor. İlçemiz turistlerin cazibe merkezi konumunda. Vadide, Kilise Cami, Sivişli Kilise, Papaz Evi gibi çok sayıda kilise ve yeraltı şehirleri ile Doğu Roma dönemine ait önemli tarihi eserleri barındırıyor. Buraya gelen misafirlerimiz Yüksek Kilise ve Güzelyurt göleti ile birlikte tarihe tanıklık etme imkanı buluyor."

Erciyas, Kovid-19 salgını öncesinde ilçedeki tarihi ve doğal güzellikleri görmeye yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Bu sayıyı artırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Erciyas, "Ziyaretler devam ediyor, şu anda da ziyarete açık. Kovid-19'un getirdiği şartların ardından bölgemizdeki turizm hareketliliğinin artacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Açık hava müzesini andıran Manastır Vadisi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor
Açık hava müzesini andıran Manastır Vadisi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor
Açık hava müzesini andıran Manastır Vadisi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor
Açık hava müzesini andıran Manastır Vadisi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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