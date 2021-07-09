Açık Hava Konserleri - Ekrem Düzgünoğlu
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Açık Hava Konserleri - Ekrem Düzgünoğlu

Açık Hava Konserleri - Ekrem Düzgünoğlu
Habermetre - Haberler | Toplum

Açık Hava Konserleri - Ekrem Düzgünoğlu Esenler Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendiren Açık Hava Konserleri 10 Temmuz Cumartesi günü sevilen sanatçılarımızdan Ekrem Düzgünoğlu konseriyle devam ediyor.

Açık Hava Konserleri - Ekrem Düzgünoğlu Esenler Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendiren Açık Hava Konserleri 10 Temmuz Cumartesi günü sevilen sanatçılarımızdan Ekrem Düzgünoğlu konseriyle devam ediyor.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen konser, Dörtyol Meydan'da, saat 21: 00'de başlayacak.

Ücretsiz konserimize tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Etkinlik Türü: Açık Hava Konserleri

Etkinlik Tarihi: 10 Temmuz 2021, Cumartesi

Etkinlik Mekanı: Dörtyol Meydan Etkinlik Saati: 21: 00

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Nasreddin Hoca Yollarda Geleneksel güldürü anlatılarımızın en önemli karakteri Nasreddin Hoca eşeğiyle yollara düşüyor. Güldürürken düşündürüyor. İzlemek için;

Kaynak: Habermetre

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