Açık denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi Knidos antik kenti açıklarında makine arızası yapan lüks yat Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bot tarafından kurtarıldıKnidos açıklarında seyir halinde olan ve içinde 4 kişinin bulunduğu lüks yat makine arızası sonrası Datça ile Yunanistan'ın Kos adası...