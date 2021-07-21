Açık denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı
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Açık denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı

Açık denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesi Knidos antik kenti açıklarında makine arızası yapan lüks yat Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bot tarafından kurtarıldıKnidos açıklarında seyir halinde olan ve içinde 4 kişinin bulunduğu lüks yat makine arızası sonrası Datça ile Yunanistan'ın Kos adası...

Muğla'nın Datça ilçesi Knidos antik kenti açıklarında makine arızası yapan lüks yat Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bot tarafından kurtarıldı

Knidos açıklarında seyir halinde olan ve içinde 4 kişinin bulunduğu lüks yat makine arızası sonrası Datça ile Yunanistan'ın Kos adası arasında sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım talep edilmesi üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye (Can kurtarma) botu bölgeye sevke dildi. İçinde 4 kişinin bulunduğu yat KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Karaada limanına çekildi. - MUĞLA

Açık denizde sürüklenen lüks yat kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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