Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzadı mı? Temmuz 2021!

Normal şartlar altında 31 Mayıs tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda mahkumlar ve yakınları açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtı Resmi Gazete'de açıklanan detaylar sonrası araştırılan konulardan biri oldu. Covid izni için son tarih ne zaman? Koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler ve aşılar devam ediyor. Bu süre zarfında pek çok bölümde farklı konular ele alınıyor.

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

5275 Sayılı kanuna göre açık cezaevi; hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmalarına ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Salgına engel olmak amacıyla açık cezaevlerinde izin süreleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi beklenen izinler hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamada:

''5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' sözleri yer aldı.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.