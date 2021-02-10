Acı Tatlı Ekşi filmi! Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimdir?
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Acı Tatlı Ekşi filmi! Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimdir?

10.02.2021 06:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 06:15
Acı Tatlı Ekşi filmi! Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimdir?

2017 yapımı dram türü filmi başrollerini Buğra Gülsoy, Özge Özpirinçci paylaşıyor. Acı Tatlı Ekşi filmi! Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimdir?

Romantik, komedi türünde döneminde en çok izlenen ve gişe rekoru kıran Acı Tatlı Ekşi filmi yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Senaristliğini ise yine Buğra Gülsoy üstlendi. BaşrolleriniBuğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci paylaştığı Acı Tatlı Ekşi filmi! Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimdir?

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ! ACI TATLI EKŞİ KONUSU NEDİR?

2017 yapımı Acı Tatlı Ekşi Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu'ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu'nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır. Senelerce akıllardan çıkmayacak modern bir aşk hikayesi anlatan Acı Tatlı Ekşi, aşk adına yapılan fedakarlıkların dokunaklı bir resmini çiziyor. Ve gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okuduğunu yeniden gösteriyor.

Acı Tatlı Ekşi filmi! Acı Tatlı Ekşi konusu nedir? Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimdir?

ACI TATLI EKŞİ OYUNCULARI VE KADROSU!

BaşrolleriniBuğra Gülsoy ve Özge Özpirinçci'nin oynadığı Acı Tatlı Ekşi filminin oyuncuları ve kadrosunda, Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Füsun Demirel, Rahmi Dilligil ve Somer Karvan yer alıyor.

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