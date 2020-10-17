Acı, korku hepsi bir arada! Ermenistan'ın haince saldırdığı Gence'de enkaz altında kalan çocuğun bakışları yürek burktu
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Acı, korku hepsi bir arada! Ermenistan'ın haince saldırdığı Gence'de enkaz altında kalan çocuğun bakışları yürek burktu

17.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:25
Acı, korku hepsi bir arada! Ermenistan'ın haince saldırdığı Gence'de enkaz altında kalan çocuğun bakışları yürek burktu

Ermenistan'ın gece vakti düzenlediği füzeli saldırısı sonrasında Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence, kana bulandı. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ederken, molozların arasında kurtarılmayı bekleyen küçük bir çocuğun bakışı, yürekleri dağladı.

27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları için iki ülke arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan cephede ağırlığını ortaya koyarken Ermenistan ise sivilleri hedef alıyor. Daha önce de Azerbaycan'ın Gence, Terter ve Mingeçevir kentlerine füzeli saldırılarda bulunarak sivilleri katleden Ermenistan ordusu, dün gece bir kez daha Gence'yi hedef aldı.

13 sivilin hayatını kaybettiği, 40 vatandaş ise yaralandığı saldırıda 20'den fazla ev yıkıldı. Şehirdeki yıkım, gün ağarınca ortaya çıkarken, halen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"BUGÜN ÇOCUKLAR DA ÖLDÜ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, saldırı sonrası ulusa sesleniş konuşmasında "Namert, hain, alçak düşman savaş suçu işliyor. Gece saatlerindeki saldırı insanlığa karşı cinayettir. Bugün çocuklar da öldü. Biz intikamımızı sivillerden değil, savaş alanında alacağız. Ölenlerin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Biz, dövüş meydanında gücümüzü hem düşmana hem bütün dünyaya gösterdik" dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, "Cumhurbaşkanımızın Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile "tek millet iki devlet" olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız" notunu paylaştı.

Haber Yorumları (1)
KAKTÜS: okadar savas var bir tane savaştan kaçan azerbaycanlı gördünüzmü? milletimizin tarihi kaliteli
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