Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
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Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu

Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramının 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı. Kimi bıçak kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar nedeniyle acil servislerde yoğunluk meydana geldi.

Kurban Bayramının 1. gününde tüm Türkiye'de acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Adıyaman'da bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi.

Acemi kasaplar hastaneye koştu

YAKALAMAK İSTERKEN HASTANELİK OLDULAR

Bazı vatandaşlar ise kaçan kurbanlıklarını yakalamak isterken kurbanlıkların kendilerini sürüklemesi sonucu yaralandı. Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Acemi kasaplar hastaneye koştu

ACİL SERVİSLERDE YOĞUNLUK OLDU

Samsun'da da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular. Bazı acemi kasaplar ise kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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