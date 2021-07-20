Son dakika haberi | ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Son dakika haberler... iSTANBUL'da Kurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere akın etti.

iSTANBUL'da Kurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurbanları kesen acemi kasaplardan bazıları kendilerini yaraladılar. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelenler tedavi oldu. Yaralıların çoğunluğu ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"DERİ YÜZERKEN ELİMİZE GELDİ"

Kesim yaptığı sırada elini kesen Bahattin Doğan, "Deri yüzerken elimi kestim. İki parmağın arasına geldi. Bir saat oldu ambulans gelemedi. O arada bayıldım. Kendime geldim. Arkadaşlar su döktüler üzerime. Ambulans gelemedi içeriye giremedi. Büyük bir yara olsaydı orada ölüp giderdim. Ben kesiyordum. Biz kasaplık yapıyoruz. Küçükbaş hayvandı. Deri yüzerken elimize geldi. 5 dikiş var. İlaç verdiler. İlaç almaya gideceğim" dedi.

"KURBAN KESMEYİ BİTİRMİŞTİM"

Kurbanını keserken elini kesen Saim Karabacak "Kurban keserken bıçakla elimi kestim. Geldim, pansuman yapıp dikiş attılar. 15 dikiş attılar. Büyükbaş hayvan kesiyordum. Doktorlar baktılar. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Atlattık çok şükür. Kurban kesmeyi bitirmiştim. Etleri ufaltırken kesildi" dedi.

"KASAPLIĞIM VAR, BEN PROFESYONELİM"

Okmeydanı, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi acil servisine gelen ve kesim sırasında elinden yaralanan Halit Aydın, "Kurban keserken kazara parmağımı kestim. Bahçemizde kurban keserken parmağıma bıçak saplandı, küçük bir yara var ama dikiş atıp alçıya aldılar. Kasaplığım var, ben profesyonelim. Her yıl kurbanımı kendim kesiyorum daha önce hiç kaza yaşamadım. Bu ilk defa oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı