Acemi hırsız güvenlik kamerasında
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Acemi hırsız güvenlik kamerasında

Acemi hırsız güvenlik kamerasında Pendik'te güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet hırsızlığı izleyenleri şaşırttı.

10.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:21

Acemi hırsız güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Pendik'te güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet hırsızlığı izleyenleri şaşırttı. Bir alışveriş merkezinin otoparkından çaldığı motosikletle yokuşu çıkamayan hırsız paniğe kapıldı ve motosikleti bırakarak kaçtı. O anlar ise Güvenlik kamerasına yansıdı.

Acemi motosiklet hırsızı yokuşu çıkamayınca motosikleti bırakıp kaçtı

Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayında bir hırsız alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çaldı. Motosikletle birlikte otoparktan uzaklaşmak isteyen hırsız yaklaşık üç yüz metre yol gittikten sonra yokuşu çıkamadı. Paniğe kapılan hırsızın o anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Motosikleti olduğu yerde bırakıp kaçan hırsız için Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Acemi hırsızın bulunması için çevredeki güvenlik kameraları izleniyor.

Acemi hırsız güvenlik kamerasında

Kaynak: İHA

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