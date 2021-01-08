Acemi Anneler Stüdyo sunucusu kimdir? Şahla Orujova kimdir, kaç yaşında?

TRT ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Diziye ek olarak ekranlara gelecek olan Acemi Anneler Stüdyo konusu ve konuklarıyla merak topladı. Acemi Anneler Stüdyo sunucusu kimdir? Şahla Orujova kimdir, kaç yaşında? Acemi Anneler Stüdyo ne zaman başlayacak?

Acemi Anneler, yepyeni konsepti ile yayın hayatına devam ediyor. Acemi Anneler Stürdyo, Şahla Orujova'nın sunumuyla ekranlara geliyor.

ACEMİ ANNELER STÜDYO KONUSU

TRT 1'in hafta içi her gün ilgiyle izlenen Acemi Anneler dizisi; kahramanlarının hikâyeleriyle bu kez "Acemi Anneler Stüdyo" ya konu oluyor. "Acemi Anneler" dizisinde yaşanan olay ve konuların ele alınacağı "Acemi Anneler Stüdyo "cumartesi sabahlarının vazgeçilmezi olacak. Bir evi yuva yapan nedir? Annelik bir ömür boyu acemilik midir? Korkular, takıntılar hayatımızı nasıl etkiliyor? Çocuk yetiştirmenin altın kuralları var mıdır? "Anne" olmak için doğurmak mı gerekir? Çalışan anne, iş ve yaşam arasındaki dengeyi nasıl sağlayabilir? Sağlıklı bir gebelik ve bebek için ideal yaş var mıdır? Eşlerin çocuk sahibi olma konusundaki uyuşmazlığı nasıl çözülebilir? Hamilelik dönemi beslenmede nelere dikkat edilmeli? Hamile çalışanların hukuki hakları nelerdir?

Ve çok daha fazlası: "Acemi Anneler Stüdyo"da! Acemi anneler dizisindeki 4 arkadaşın annelik serüvenine katılmak, kendi deneyimlerinizi, görüşlerinizi paylaşmak ve aklınıza takılan sorulara cevap bulmak için "Acemi Anneler Stüdyo" her cumartesi canlı yayınla TRT 1'de…

ACEMİ ANNELER STÜDYO NE ZAMAN,SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Program ilk kez 9 Ocak cumartesi günü ekranlara gelecek ve her cumartesi 11.30 itibariyle yayınlanacak.

ACEMİ ANNELER STÜDYO SUNUCUSU KİMDİR?

"Acemi Anneler Stüdyo"da aile, evlilik, çocuk yetiştirme, hamilelik ve hayata dair pek çok konu; deneyimli sunucu Şahla Orujova'nın sunumu ve alanında uzman konukların katılımıyla konuşulacak... Acemi Anneler Stüdyo'da "annelik" ve hayata dair her şey konuşulacak!

ŞAHLA ORUJOVA BOZKURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

27 Mart 1985'de Azerbaycan'da doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Rusya'da bitirdi ve üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim bölümünde devam etti.

Okul döneminde tiyatro ve jimnastikle uğraştı.

Çalışma hayatının ilk yıllarında çevirmenlik yaptı.

2009 yılında TRT ile yolu kesişti.

TRT'de 'Yeni Gün', 'Müzikli Dakikalar', 'Rotanız Türkiye', 'Müzik Kutusu', 'Motifler', 'Hayatı Güzel Yaşa' gibi birçok programın sunuculuğunu üstlendi.

Aynı zamanda TRT bünyesinde Azerbaycan masası sorumlusu olarak da görev aldığı kanalda, 'Hocalı' adlı belgeselin yapımcılığını üstlendi ve bugüne kadar birçok protokol sunumunu da gerçekleştirdi.

2009 - 2016 yılları arasında TRT Avaz'da hafta içi her gün canlı yayınlanan 'Yeni Gün' programı,

2017 - 2018 yine hafta içi her gün canlı yayınlanan 'Hayatı Güzel Yaşa' programının sunuculuğunu üstlendi. Çeşitli ulusal kanallarda sunuculuğun yanı sıra program yapımcılığı da yaptı.

Şahla Orujova'yı yeni projesi Acemi Anneler Stüdyo ile de ekranlarda göreceğiz.