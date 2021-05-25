Acemi Anneler son bölüm full izle! Anneler 152. bölüm fragmanı izle!

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler fragman! Acemi Anneler saat kaçta?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler fragman! Acemi Anneler saat kaçta? Acemi Anneler son bölüm izle! Anneler 152. bölüm fragmanı izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk Hayat'a sürpriz bir evlenme teklifi hazırlamaktadır. Gülbahar Hayat'ı Cenk'in yanına götürmeye çabalarken Hayat her şeyden habersizdir. Melahat ise Rıza'ya dargın olduğunu öğrenen Hanife'nin isteği üzerine kayınvalidesinin yanına gitmek ister. Ama Murat onu tek başına göndermemeye kararlıdır. Karalar bağlayan Melahat'ın imdadına ise yine Dürdane koşar. Aysun Ecrin'i alma planlarına bir yenisini ekleyerek Reyhan'ın kocasına ulaşıp onun Beyzalar'da saklandığını söyler. Böylece Demir'in gelip olay çıkarmasını sağlayarak mahkemeden Ecrin için gelen bilirkişiye olumsuz rapor yazdırmanın peşindedir. Osman ise Sultan'ın üzerindeki baskısını artırmış, onu Kemal'in yanından ayrılarak kendisi ile Adana'ya dönmesi yönünde karar vermeye zorlamaktadır.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM FULL İZLE

ANNELER 152. BÖLÜM FRAGMANI İZLE