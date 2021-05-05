Acemi Anneler'in ismi neden değişti? Acemi Anneler Stüdyo'nun ismimi değişti?

Acemi Anneler'in ismi neden değişti? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen gündüz kuşağı dizilerinden olan Acemi Anneler, oyuncu kadrosuyla ve konusuyla büyük beğeni topladı.

19 Ekim'den itibaren hafta içi her gün 15.00 itibarıyla başlayanTrt 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmış olan Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosunda Merve Üçer, Berk Bakioğlu, Begüm Topçu, Melisa Yıldıran, Güral Ateş ve Ozan Yıldırım gibi isimler yer alıyor. Acemi Anneler dizisinde 4 anne adayının yaşadıkları maceralar konu ediliyor. Peki, Acemi Anneler'in ismi neden değişti?

ACEMİ ANNELER'İN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Gündüz kuşağının sevilen dizisi olan Acemi Anneler, ayrıca Acemi Anneler Stüdyo olarak da hafta sonları ekrana geliyor. Acemi Anneler dizisindeki karakterleri inceleyen bu programda büyük beğeni topluyor.

Acemi Anneler dizisinin adı Anneler olarak değiştirildi. Dizi ile bağlantılı olarak ilerleyen Acemi Anneler Stüdyo ise Anneler Stüdyo olarak değiştirildi. Ancak ismin neden değiştiğine dair bir açıklama olmadı.

İzleyiciler, dizinin ilerlemesi ve annelerin acemi olarak adlandırılmamasının daha iyi olacağını düşündüklerini söylediler.

ACEMİ ANNELER KONUSU

TRT1 gündüz kuşağının yeni sesi "Acemi Anneler" 19 Ekim Pazartesi saat 15.45'de ilk bölümü ile ekranlara merhaba diyor.

Dört yakın arkadaşın annelik serüvenlerini ekranlara taşıyacak olan Acemi Anneler, ilk bölümüyle sürprizli ve duygusal bir başlangıç yapacak. Acemi Anneler'in ilk bölümünde neler olacak.

Başarılı bir iş kadını olan Nil, çalıştığı şirketin finans müdürü adayıdır. Rakibi Seda ise bu mevkisini Nil'e kaptırmamak için türlü oyunlar oynamaktadır. Nil, şirketteki önemli bir toplantıya yetişmeye çalışırken kaza yapar. Nil'in kardeşten öte arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza onun yardımına koşarlar. Bu sırada Nil'e hastanede hiç beklemediği bir haber gelir… Bu haber onun ve bebek sahibi olmaya çalışan arkadaşları Beyza ile Ceren'in hayatlarını derinden etkileyecektir. Diğer yandan üç çocuk annesi Sevda'nın büyük kızı Ezgi, ailesinden büyük bir sır saklamaktadır. Bu sır acemi annelerin hayatlarına bomba gibi düşecek bir duygu fırtınasına neden olacaktır.

Acemi Anneler'in oyuncu kadrosunda; Merve Üçer, Begüm T. Turay, Melis Yıldıran, Yağmur Öztürk, Berk Bakioğlu, Cantuğ Tural, Tolga Akman, Önder Atakanlı, Cansın Yılmaz, Ege Semih Eken, İpek Çeken, Zeynep A.Metin, Nermin Uğur, Murat Volkan Benli, Deniz G.Koçman, Başak Vural, Tüğçe Özbey, Tamer Aykut, Aslı Bayyiğit,