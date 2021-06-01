Acemi Anneler canlı izle! TRT Acemi Anneler yeni bölüm canlı yayın izle!

Acemi Anneler 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 156. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 157. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 156. bölüm izle, son (156) bölüm full izle!

Acemi Anneler 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 156. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 157. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 156. bölüm izle, son (156) bölüm full izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk Aliye'ye ve Hayat'a verdiği sözü tutmak için ilk adımını atmış ve Hayat ile evlenebilmek için Orhan'ın rızasını almaya gitmiştir. Orhan ise beklenmedik cevabıyla Cenk'i şaşkınlığa uğratır. Orhan her şeyden habersiz çocukları ile vakit geçirirken Sevda Aysun'la ilgili şüphelerini gidermek için onunla konuşmaya gider. Sevda Ecrin'in annesinin kim olduğunu öğrenmeye çok yaklaştığını bilmemektedir. Beyza ve Murat ise kendilerine dava açan Ecrin'in biyolojik annesine ulaşma isteğindedirler. Sultan ve Osman cephesinde ise işler iyice karışmıştır. Sultan Osman'ın boşanma resti ile allak bullak olur. Osman'ın karısını eve döndürmek için yaptığı blöf Sultan'da karşılık bulmamış gibi görünse de Sultan'ın hisleri bambaşkadır. Melahat ise görümcesi Hanife ile düğün alışverişine çıkar.

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ACEMİ ANNELER 157. BÖLÜM FRAGMANI