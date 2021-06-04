Acemi Anneler 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Acemi Anneler 60. bölüm izle, son (60) bölüm full izle!

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Acemi Anneler 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 60. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 61. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? TRT Acemi Anneler 60. bölüm izle, son (60) bölüm full izle! Acemi Anneler Tijen neden yok?

ACEMİ ANNELER 61.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hafta içi her gün TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisi, saat 17:00'da ekrana gelmekte. Acemi Anneler, yeni adıyla Anneler dizisi 4 Haziran Cuma günü 160. bölüm ile yayınlandı. 161. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ACEMİ ANNELER İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gündüz kuşağının sevilen dizisi olan Acemi Anneler, ayrıca Acemi Anneler Stüdyo olarak da hafta sonları ekrana geliyor. Acemi Anneler dizisindeki karakterleri inceleyen bu programda büyük beğeni topluyor. Acemi Anneler dizisinin adı Anneler olarak değiştirildi. Dizi ile bağlantılı olarak ilerleyen Acemi Anneler Stüdyo ise Anneler Stüdyo olarak değiştirildi. Ancak ismin neden değiştiğine dair bir açıklama olmadı. İzleyiciler, dizinin ilerlemesi ve annelerin acemi olarak adlandırılmamasının daha iyi olacağını düşündüklerini söylediler. Ayrıca karakterler arasında daha yaşlı anneler de bulunuyor.