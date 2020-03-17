Acar: "Çanakkale Zaferi, gelecek nesiller için ilham kaynağıdır"
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Acar: "Çanakkale Zaferi, gelecek nesiller için ilham kaynağıdır"

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Çanakkale Zaferi'nin gelecek nesiller için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

17.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:29
Acar:

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Çanakkale Zaferi'nin gelecek nesiller için ilham kaynağı olduğunu söyledi.


Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı vesilesiyle mesaj yayımladı. Başkan Ramazan Acar, "Çanakkale'de hiçbir silah ve teçhizat gücünün kırmayı başaramadığı, tarihte eşine az rastlanan destansı direniş, askeri bir zafer olmakla birlikte, bir milletin ezeli kahramanlığının sembolik ifadesi, topyekün var olma mücadelesi olması bakımından da önemlidir. Çanakkale, izzet içinde ölümü zillet içinde yaşamaya yeğleyen asil ruhun verdiği 'İstiklal Mücadelesi' ateşinin bir daha sönmemek üzere tutuşmasıdır. Çanakkale, aynı zamanda medeniyetler çarpışmasının veya yüzleşmesinin de en canlı, ibretlik görünümüdür. Orada ahlaklar, anlayışlar, değerler, tarihin ve insanlık vicdanının huzurunda birbirini test etmiş, yüzleşmiştir. Dünya bir kez daha hak ile batılı, yalanla hakikati, zulümle adaleti, zorbalıkla merhameti, barbarlıkla insanlığı, ölümle hayatı aynı kare içinde mukayese edebilmiştir. Çanakkale, nice anaların evlatsız kaldığı fakat kibrin tevazuya, kuvvetin hakka, zorbalığın imana, emperyalizmin özgürlük iradesine diz çöktüğü bir savaştır" diyerek vatan toprağının hem günümüz hem de gelecek nesiller için ne derece önemli olduğunu belirtti.


Tarihe yön verecek rüzgarın Kut'ul Amare'den başlayarak tersine dönmeye başladığını ifade eden Acar, "Çanakkale, bir neslin yok olması pahasına geçilememiştir. 'Çanakkale Geçilmez', bir varoluş, istiklal ve istikbal parolasıdır. Çanakkale geçilmez demek, iman, ahlak, İslam, vatan, ezan geçilmez demektir. Bu uğurda bir neslin ölümü göze alması ve şehadete yürümesi, arkasından gelecek yeni nesillere istiklalin önemini anlatacak tarihi bir mirastır. Zaferi kazanan sır, bir yüce hakikate inanmış, adanmış olmanın, bütün matematikleri geçersiz kılan sonsuz gerçekliğidir. Çünkü onlar ölümsüzlüğün tadıyla mest olarak bir kez bile tereddüt etmeden ölümün üzerine giden, yüzyıl sonra tarihe görkemli bir dönüş yapan nesillerin şehadetle beslenen, şehadeti besleyen ruhudur. Onlar o gün önden şehadete yürüdüler, ardından gelen nesiller, 15 Temmuz, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, onların izlerini takip ettiler" dedi.


Çanakkale, milletin varoluş irade ve direnişini dünyanın hiçbir gücünün kıramayacağını gösterdiğini aktaran eden Acar, "Çanakkale, bizi besleyen kök değerlerin geçmişteki iftihar tablosu olmasının yanı sıra, gelecekteki cesur atılımlarımıza da eşsiz ilham vermektedir. Atalarımızın korumak ve bizlere ulaştırmak için uğrunda canlarını verdikleri değerleri, biz birlikle, bilgiyle, ilimle, teknolojiyle, ahlakla, erdemle, cesaretle güncelleyerek daha güçlü bir şekilde yaşatarak zenginleştireceğiz. Eğitim-Bir-Sen olarak, Çanakkale ruhunu canlı kılmanın, birlik ve beraberlik içinde el ele, gönül gönüle vermek, amaç ve ideal birliği yapmak, tek yürek, tek bilek, tek yumruk, tek ses, tek nefes, tek vücut olmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Çanakkale ruhunu yaşamak, yenilmemek, bıkmamak, usanmamak, yorulmamak, pes etmemek, başarmak; vatanımız ve bizim için canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerin nesilleri olarak, kendi çıkarları için vatana ve millete ihanet edenlere izin ve fırsat vermemek demektir" diyerek sözlerini sonlandırdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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