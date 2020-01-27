Aç kurtların köpeklere kurduğu akıl almaz tuzak kamerada!
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Aç kurtların köpeklere kurduğu akıl almaz tuzak kamerada!

Yerleşim yerine yakın bir yere gelen kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri köpeklerden birini kurdukları tuzakla paramparça etti.

27.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:32
Aç kurtların köpeklere kurduğu akıl almaz tuzak kamerada!

Hangi ilimizde çekildiği bilinmeyen görüntülerde aç kalan kurtların köpeklere kurduğu tuzak, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kurtlardan biri, köpeklerin yanına yaklaşıp aniden kaçmaya başlıyor. Kurdun peşine giden köpekler, önlerindeki yamacı aştıktan sonra karşılarına çıkan kurt sürüsünün saldırısıyla neye uğradığını şaşırıyor.

Görüntülerde aniden hücuma geçtiği görülen kurt sürüsü, dakikalar içinde köpeklerden birini paramparça ediyor.


Haber Videosu

: Aç kurtların köpeklere kurduğu akıl almaz tuzak kamerada!
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HABER YORUMLARI (2)

  • BUMİN KAĞAN:
    KURT KAPANI Türkler bu savaş hillesini kurtlardan öğrenerek tarih boyu binlerce zafere imza atmıştır. Diyer adı Turan Taktiği Hilal Kapanı
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