AÇ KALAN YAVRU KEDİYİ, ANNE KEDİYE VEFA SOSYAL DESTEK EKİPLERİ YETİŞTİRDİ

SİVAS'ta, Vefa Sosyal Destek Ekibi, gelen ihbar üzerine aç kalan yavru kediyi bulunduğu yerden alarak başka bir bölgede bulunan anne kedinin yanına yerleştirmek için seferber oldu.

SİVAS'ta, Vefa Sosyal Destek Ekibi, gelen ihbar üzerine aç kalan yavru kediyi bulunduğu yerden alarak başka bir bölgede bulunan anne kedinin yanına yerleştirmek için seferber oldu.

Kentte Meraküm Mahallesi Esentepe TOKİ Bloklarında yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' nedeniyle sokağa çıkamayan Rabiye Aman gece saatlerinde evinin bodrumundan kedi sesi duydu. Bodruma inen Aman, yavru kedi ile karşılaştı. Aman karnının aç olduğunu düşündüğü ve üşüyen kediyi evine aldı. Yavru kediyi uzun süre uğraşmasına rağmen süt ile besleyemeyince Aman, çareyi süt annelik yapacak kedi aramakta buldu. Kendisi de evinde kedi besleyen Aman yaptığı araştırma sonrasında süt anne olacak kediyi Çayyurt Mahallesinde 1'inci sokakta yaşayan Gül Dursun'da buldu. Aman, durumu Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler yavru kediyi alarak süt anne olacak Şeker ismindeki kedinin yanına götürdü. Süt anne Şeker yanına konulan yavru yavru kediyi hemen kabullendi.

'İLGİLENDİKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Küçük kediyi evinin bodrumunda bir arkadaşının bulduğunu belirten Rabiye Aman, Benim evde kedim olduğundan arkadaşım bakmam için bana getirdi. Şu anda bakmam mümkün değil, küçük olduğundan bir anne gerekiyor. Tanıdığım birileri vardı. Onları aradım getirin, bizde anne kedi var dediler. Bunun üzerine bende Vefa Sosyal Destek Ekibini arayarak yardım istedim. Onlarda hemen geldiler. İlgilendikleri için çok teşekkür ederim. dedi.

'YAVRUMUZ HAYATA TEKRAR TUTUNDU'

Aç kalan yavru kediyi teslim alarak evinin bodrumunda beslediği diğer sokak kedilerinden Şeker isimli anne kedinin yanına bırakan Gül Dursun ise, Burada ben sokak kedilerine bakıyorum. Bir bayan bu kediyi bulmuş, bana telefon ettiler. Vefa Sosyal Destek Ekibini aramışlar, onlarda bize yardımcı oldu. Getirdiler yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim diye konuştu.

İhbarın kendilerine düştüğü an harekete geçtiklerini söyleyen Vefa Sosyal Destek Ekibi görevlisi Ahmet Özdemir, Bir yavru kedi bulmuşlar, o kediyi farklı bir mahallede bulunan anne kediyle buluşturmak istediklerini bize söylediler. Bizde ekiplerimiz ile hemen anında müdahale ettik. Yavru kediyi, anne kediyle buluşturduk. Anne kedide yavru kediyi kabul etti. Yavrumuz hayata tekrar tutundu. Çok mutluyuz ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı