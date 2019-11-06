Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

06.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:46

Bayburt'ta önceki gün yağan kar sonrası doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.



Bayburt'un Kop köyünde evlerinin bahçesinde tilki gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Köy sakinleri, tilkiye ekmek parçaları verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA