İNEGÖL, BURSA (İHA) - Zorlu kış şartlarında aç kalan geyikler fotokapana böyle yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Orman İşletme Müdürü Okan Kaya zorlu kış şartlarında aç kalan geyikleri beslediklerini gösteren foto kapan görüntülerini paylaştı.

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarında doğada beslenmekte güçlük çeken hayvanlar için beslenme bölgeleri oluşturdu.

Oluşturulan bu bölgelere yiyecek konurken, diğer yandan da foto kapanlarla hayvanlar takip ediliyor.

Kirletmeden ayrılıyorlar

Konu ile alakalı açıklama yapan İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yoğun kar yağışı nedeniyle ormanlardaki yaban hayvanları için besin bırakarak onların beslenmelerine destek oluyoruz. İnegöl Orman işletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ormana bırakılan besinleri yiyen hayvanlar yaptığımız çalışmaların ne kadar yerinde olduğunu bize gösterdi. Yaklaşık bir saat bu besinlerden yiyen geyikler etrafı kirletmeden oradan ayrılıyorlar. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, tüm vatandaşlarımızdan doğadaki dostlarımız için bir balya saman desteklerini bekliyoruz.