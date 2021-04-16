Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde aç kalan ayılar vatandaşlara ait arı kovanlarını parçaladı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde aç kalan ayılar vatandaşlara ait arı kovanlarını parçaladı.
Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Gelinbükü Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kılınç ve Harun Taşkın ait arı kovanlarına ayılar saldırdı. Gece yarısı meydana gelen olayda ayıların saldırdığı 8 arı kovanı parçalanarak kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı