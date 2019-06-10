ABONELERİMİZİN DİKKATİNE(CANLI YAYIN)

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DHA: Bayram tatilinin sona ermesinin ardından Altunizade Köprüsü üzerinden trafiği canlı yayınlamaktayız.
DHA: Bayram tatilinin sona ermesinin ardından Altunizade Köprüsü üzerinden trafiği canlı yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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Genç kızlara laf attıkları söylenen gruba mahalleli linç girişiminde bulundu: 20 kişi gözaltına alındı
İki grup arasındaki laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı