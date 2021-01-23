Son dakika haberi! İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında
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Son dakika haberi! İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında

23.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:15

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen MİLGEM projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü gemi ilk kaynak törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen MİLGEM projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü gemi ilk kaynak törenine katıldı.

Son dakika haberi! İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında
Son dakika haberi! İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında
Son dakika haberi! İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında
Son dakika haberi! İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni - Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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