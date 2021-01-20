Abdurrahman Dilipak kimdir? Abdurrahman Dilipak hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdurrahman Dilipak vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dilipak hayatı ve biyografisi! Abdurrahman Dilipak kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Abdurrahman Dilipak hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdurrahman Dilipak kimdir? Abdurrahman Dilipak kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dilipak hayatı ve biyografisi!

ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1949

Kaç yaşında: 72yaşında

Nereli: Osmaniye

Abdurrahman Dilipak, 1949 yılında Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Haruniye'de dünyaya geldi. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Fatma Pakize'dir. Dilipak, 1969 yılında Konya İmam-Hatip lisesini tamamladı. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri alsa da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi bölümüne girdi. Burada 2 yıl okuduktan sonra İstanbul Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okuluna kaydoldu ve 1980 yılında mezun oldu.

1964 yılında kısa süreli Düziçinde Kasırga isimli bir kartela gazete çıkarttı. 1969'da, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünde Arazi Elektirifikasyonu Kontrolcüsü olarak çalışma hayatına başladı, 1971'de judo antrenörü oldu, 1972'de Fetih Yayınevi'ni ve Hertür Yayın Dağıtım Şirketi'ni kurdu, 1973'te Yeni Sanat Dergisi Yayın Kurulunda yer aldı. Aynı yıl MTTB Sinema Kulübü üyesi oldu. Ardından, Burak Film Kurucu Ortakları arasında yer aldı ve milli sinema tartışmalarına katıldı.

1977'de Adım Dergisi Genel Yayın Müdürü, 1988-1990'da Dış Politika Dergisi Yayın Yönetmeni, 1972-1993'te Milli Gazete yazarı, 1978-93'te Bazın Hicret Dergisi Genel Yayın Müdürü, Seriyye Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 1994'te Cıngar mizah dergisinde yazar. 1993'ten itibaren Akit gazetesi, 1990'dan itibaren haftalık Cuma dergisinde yazar, 1996-1997'de Haftalık Selam gazetesi, 1996'da günlük Yeni Şafak gazetesi, aylık Görüş (Almanya), aylık Pir dergisi ve Gazete gazetesinde yazarlık yapmıştır.