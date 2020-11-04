Abdulsamed Elçi ve beraberindeki partililer Anıtkabir'i ziyaret etti

Cesur Düşünce Partisi Genel Başkanı Abdulsamed Elçi ve beraberindeki partililer, Anıtkabir'i ziyaret edip Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Abdulsamed Elçi'nin genel başkanlığını yaptığı Cesur Düşünce Partisi, kuruluş aşamasını tamamlayarak siyaset arenasına ilk adımını attı. Uzun yıllardır siyasetin içerisinde yer alan ve farklı partilerde önemli görevler yürüten Elçi, partisinin kuruluş aşamasının tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini de Anıtkabir'e yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilen ziyarette saygı duruşunun ardından Elçi ve beraberindeki partililer Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Elçi, şunları yazdı: "

Hakanım!

Senden sonra Siyonistler her cephede zaferler kazandı. Çin sınırlarında ve işgal altında Soydaşlarımız işkence görüyor. Ortadoğu'da ki Türk varlığı bir Soykırıma maruz kaldı. Kafkaslardaki kardeşlerimiz Ateş Altında. Avrupa'da köleleştirildik. Dünya üzerindeki Tüm Türkler büyük bir tehdit altında. Siyonistlerin bu yüzyıldaki hedefi Türk birliğine ve varlığına son vermek.

İşte bu şartlarda geldik huzuruna Başbuğum!

Bizler Cumhuriyet tarihi boyunca Türk Milletinin ilk kez bir araya gelerek önüne hedef olarak koyduğu emperyalist sisteme karşı Savaş açmış, yeryüzünde ki Tüm Türkleri bir araya getirerek, Denizlerinde yüzen düşman gemilerini topraklarında gezen düşman askerlerini def etmek için, sınırlarına dayanmış işgali püskürtecek büyük bir kalkışma hareketini başlatarak çaresizlik ve imkânsızlıklar içinde nefes almaya gayret gösteren Aziz Vatan Evlatlarına nefes aldıracak, onları ayağa kaldıracak ekonomik reformları gerçekleştirerek tekrar ve yeniden Milletimizin birlik ve beraberlik şuuruyla kardeşçe huzur içinde yaşayacağı bir büyük idealin peşine düşmüş gerçek öz Türk evlatlarının meydana getirdiği bir hareketin çelikleşmiş yılmaz önderleriyiz.

Ulu Önderim!

Bu Aziz Vatanın evlatları olarak bizler tarihin omuzlarımıza yüklediği yükün büyüklüğüne aldırış etmeden, bu şerefli yüzü hiçbir Siyasi teklif ve istikbale değişmeden, tehdit, şantaj ve sindirme girişimlerine boyun eğmeden, milletten aldığımız bu emaneti bu Siyonist sistemi yerle bir ederek Aziz Milletimizin Refahını ve Kurtuluşunu sağlayacak Burca dikmeden Asla Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Buna şahit olunuz.''