Abdulsamed Elçi'den çok konuşulacak vaat: Alacağımız Hazine yardımını partimize üye olanlara dağıtacağız

Cesur Düşünce Partisi Genel Başkanı Abdulsamed Elçi, Hazine'den devlet yardımı almaya başladıkları andan itibaren gelen paranın tamamını partilerine üye olan vatandaşlara dağıtacaklarını belirterek "Milletin olanı millete geri vereceğiz" dedi.

Cumhur­başkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan 2021 yılı bütçe yasa teklifiyle siyasi par­tilere önümüzdeki yıl yapı­lacak devlet yardımı 481 milyon 790 bin lira olarak belirlenmişti. Yapılacak yardım tutarıyla ilgili tartışmalar devam ederken Cesur Düşünce Partisi Genel Başkanı Abdulsamed Elçi'den sürpriz bir çıkış geldi.

"HAZİNE'DEN ALINAN YARDIMI PAYLAŞACAĞIZ"

Partilerin Hazine'den aldıkları yardımlarla ilgili bir kampanya başlattıklarını ifade eden Elçi, "Malum biliyorsunuz siyasi partiler her yıl seçimlerden önce ve sonra düzenli olarak yardım alıyor. Türkiye'nin gelmiş olduğu bu ekonomik durumda bu partilere verilen siyasi partilerin hak edip hak etmedikleri bir tarafa, doğru kullanıp kullanmadıkları bir tarafa, har vurup harman savurmadıkları bir tarafa, sadece Türkiye'nin konjonktürüne bakarak bu paranın aslında halkın parası olduğu ve halkımızın ihtiyacı varken siyasi partiler tarafından fütursuzca kullanılan bir kaynak olduğuna dikkat çekerek bir seçim vaadiyle, siyasi bir söylemden daha çok buna inanarak bu milletin parasının alınmasına engel olarak yeni kurulmuş bir parti olarak buna dikkat çekeceğiz. Partimize üye olan her vatandaşımıza Hazine'den alınan devlet yardımını paylaştıracağız. Milletin olanı millete geri vereceğiz" dedi.

"ALBAYRAK'IN İSTİFASINI OLUMLU KARŞILIYORUM"

Açıklamasının devamında Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesine de değinen Elçi, "Bizim Cumhurbaşkanımıza bir önerimiz olmuştu. Ekonomide yaşanan bu buhranın giderilmesi adına Cumhurbaşkanımız tarafından hazine ve maliye bakanımızın görevden el çektirilerek yeni bir vizyonla ekonomiye yeni bir bakış açısı getirilmesi gerektiğini dile getirmiştik. Sayın bakanın istifasını ben olumlu olarak karşılıyorum. İnşallah devlet ve hükümet yetkilileri kalıcı çözümler sunan adil bir ekonomik sistemi modeli arayışına girer. Hem sokakta ki vatandaşımızı hem esnafımızı, hem de sanayimizi güçlendirecek yeni bir ekonomik modele geçiş için vesile olduğunu düşünüyorum.'' İfadelerini kullandı.