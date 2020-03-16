Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir? Abdullah Ustaosmanoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi.
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Arnavutköy Devlet Hastanesi, Arnavutköy, İstanbul, Tavşanlı, Güncel

Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir? Abdullah Ustaosmanoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi.

İsmailağa cemaatinin önde gelen tanınmış isimlerinden olan Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti. Aynı zamanda Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanı olan Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir? Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi.

16.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:40
Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir? Abdullah Ustaosmanoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi.

Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanı ve İsmailağa cemaatinin tanınan ve sevilen simalarından Abdullah Ustaosmaoğlu vefat etti. Tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde vefat sabah karşı 02.30 sularında hayata gözlerini yuman Abdullah Ustaosmanoğlu hakkında merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

ABDULLAH USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Abdullah Ustaosmanoğlu doğum tarihi: 1936

Abdullah Ustaosmanoğlukaç yaşında: 84 yaşında

Abdullah Ustaosmanoğlu doğum yeri: Trabzon - Of

Abdullah Ustaosmanoğlu mesleği: İmam ve hatip, hoca.

ABDULLAH USTAOSMANOĞLU'NUN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Abdullah Ustaosmanoğlu 1936 tarihinde Trabzon'un Of ilçesi Tavşanlı Köyü'nde doğmuştur. İlk eğitimini Tavşanlı Köyü Camii'sinde almış sonra amcasının oğlu olan İsmailağa Camii emekli İmam ve Hatibi Mahmut Ustaosmanoğlu ve Hafız İsmail Özer'in eğitimleri ile hafızlık eğitimi almaya başlamıştır. Hafızlık eğitiminin bir dönemini burada, geri kalan dönemini ise Of ilçesi Kuruç Köyü'nde İstanbul emekli Vaizi olan İlyas Vanlıoğlu Hoca Efendi'den almış ve tamamlamıştır.

Bir süre, Of (Çufaruksa) Uğurlu Köyü'nde Şeyhü'l-Kurra Hafız Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca Efendi'den de dersler almıştır. Daha sonra Çalek Köyü'ne giderek Osmanlı Medreselerinden mezun Dersiâm olan Fevzi Güven'den her yıl kesintisiz 8 ay eğitim gördü. 1957 yılınında 18 arkadaşıyla birlikte Hacı Dursun Efendi'den icazetini almıştır.

Sonrasında İstanbul'a giderek Sultan Selim Camii İmam-Hatibi Reisü'l-Kurrâ Hamdi Efendi ve Gönenli Mehmet Efendi'den tecvit ve tashih-i huruf dersleri almıştır.İsmailağa Camii'nde Mahmut Efendi'den de İslâmî ilimlere ait fıkıh, tefsir, hadis-i şerif dersleri almıştır.

1957 yılında Küçükköy Merkez Camii'nde fahri İmam-Hatip olarak göreve başlamıştır. 1963 yılı başlarında iseBayrampaşa Yeşil Camii'nde fahri olarak İmam-Hatiplik görevine başlayan Abdullah Ustaosmanoğlu 1965 yılında Yeşil Camii'ne kadrolu İmam-Hatip olarak atanmıştır.

Yurtiçinde sürdürülen hizmetlerin, yurtdışında da sürdürülmesi için büyük gayret ve özen gösteren Abdullah Ustaosmanoğlu, K.K.T.C Gazi Magosa'da Prof. Dr. Ali Özek ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir Kur'an Kursunun açılmasına öncülük ettmiştir. Ayrıca Kazakistan'ın başkenti olanAlmaata'da, Merkez Camii başta olmak üzere beş caminin yapılmasına öncülük etmiştir.

1996 senesinde İstanbul Arnavutköy İlçesinde Taşoluk Yeşil Camii ve Kur'an Kursu'nun temelini atmıştır. Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanılığı göreğini vefat edene kadar devam ettirmiştir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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