Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı
Pedofiliyi öven sözde yazar Abdullah Şevki'nin çocuk istismarını öven ifadelerinin ardından benzer satırları ünlü yazar Elif Şafak'ın da kaleme aldığı iddia edildi.
Sözde yazar Abdullah Şevki isimli şahsın çocuk istismarına dair yazdığı ifadelerin ortaya çıkmasının ardından benzer satırların Elif Şafak tarafından da kaleme alındığı ileri sürüldü. Şafak'ın Mahrem kitabında pedofiliyi öven ifadeleri kullandığı öne sürüldü.
Abdullah Şevki isimli şahsın, Zümrüt Apartman kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadeleri tepki çekmişti. Kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitabın yayıncı Alaattin Topçu da emniyete teslim oldu. Şevki'ye tepkiler devam ederken Elif Şafak'ın benzer satırlar kullandığı iddia edildi.
KİTABIN SATIŞI DEVAM EDİYOR
Doğan Kitap tarafından yayımlanan Mahrem isimli kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında Elif Şafak'ın kaleme aldığı ifadelerin cinsel istismarı övdüğü iddia edildi. Kitabın hali hazırda bir çok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi.
İşte Mahrem kitabındaki ifadeler;
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BUNLARI KALEMİNE NASIL SIĞDIRDIN KADIN. ALLAH KAHRETSİN SİZİN GİBİ İNSANLARI. SENİN KİTAPLARINI OKUYAN İNSANLARA DA YAZIKLAR OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gecmis ve baglantisina bakinca cok gormuyorum bunlarin ilerici kafalari bukadar daha cocukken bale maktaj dekolte icki bunlarla cocuk yetistiren zihniyetCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bunu bana versinler zenci kamışı midesine kadar indirelim anlar o zamanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Neden kimse Elif Şafak''a laf etmiyor? Neredesiniz troller?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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abdullah şevki gibi bu aydın müsvetteside yargılansınCevap Yaz 11 Yayından Kaldır