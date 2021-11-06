Abdullah Karadağ son yolculuğuna uğurlandı

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Karadağ'ın cenazesi Mihraplı Camii'nden kaldırıldı.

Tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Karadağ'ı sevenleri son yolculuğuna uğramak için Mihraplı Camii'nde toplandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Abdullah Karadağ'ın cenazesi defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Abdullah Karadağ bir süre önce böbrek nakli olmuştu. - BURSA