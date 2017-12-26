Abdullah Gül'ün KHK Eleştirisine AK Parti'den İlk Yanıt: Üzülerek Karşılıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, darbe girişiminde sokağa çıkan sivillere yönelik yargı muafiyeti getiren KHK'yı eleştiren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yanıt verdi.

"DOĞRU BULMUYORUM"

Meclis'te gazetecilere konuşan Turan, Gül'ün 'Maddede muğlaklık var' eleştiri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun."